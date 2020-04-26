26 апр. 2020 г., 20:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83765868
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Греческий народ присоединился к кампании «Нет санкциям против Ирана»

Греческий народ присоединился к кампании «Нет санкциям против Ирана»

Афины, 26 апреля, ИРНА – Посольство Исламской Республики Иран в Греции, в нынешней критической ситуации борьбы с коронавирусом, которая создала трудности для иранского народа наряду с санкциями США, начало кампанию «Нет санкциям против Ирана».

Посольство Ирана в Афинах, чтобы показать грязное лицо правительства США греческому народу в нынешней сложной ситуации борьбы с коронавирусом в Иране и проинформировать греческую общественность о жестких санкциях США против иранцев, начало кампанию «Нет санкциям против Ирана».

В электронном списке подписей кампании «Нет санкциям против Ирана» даются объяснения о санкциях США против иранской нации и о том, что США препятствуют доступу Ирана к необходимым медикаментам и медицинскому оборудованию.

Помимо голосования против незаконных и репрессивных санкций США против Ирана, они также пишут несколько предложений, чтобы выразить солидарность с народом Ирана.

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