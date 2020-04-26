Греческий народ присоединился к кампании «Нет санкциям против Ирана»

Посольство Ирана в Афинах, чтобы показать грязное лицо правительства США греческому народу в нынешней сложной ситуации борьбы с коронавирусом в Иране и проинформировать греческую общественность о жестких санкциях США против иранцев, начало кампанию «Нет санкциям против Ирана».

В электронном списке подписей кампании «Нет санкциям против Ирана» даются объяснения о санкциях США против иранской нации и о том, что США препятствуют доступу Ирана к необходимым медикаментам и медицинскому оборудованию.

Помимо голосования против незаконных и репрессивных санкций США против Ирана, они также пишут несколько предложений, чтобы выразить солидарность с народом Ирана.