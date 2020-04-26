В Иране начали производство двигателей для космических систем

«Космические системы, такие как спутники, космические корабли и т. д. используют специальные двигатели для перемещения в космосе и управления их положением, которые в космической терминологии называются двигателями управления», - сказал он.

Глава Института космических исследований Ирана заявил о важности этого проекта. «Для удовлетворения потребностей нынешних и будущих космических миссий необходимо разработать космические подсистемы этого типа для улучшения разновидности космической продукции страны, а также сократить время проектирования, разработки и строительства космических перевозок. Это необходимо», - добавил он.

«Этот проект вступил в эксплуатационную фазу в 2016 году с целью его использования в спутниках на космической дорожной карте страны и на первом этапе после завершения проектирования был включен в повестку дня испытаний и разработки этой технологии», - указал он.

По его словам, «таким образом, специалистам Научно-исследовательского института космических транспортных систем удалось спроектировать, изготовить и испытать лабораторные образцы двигателей этого типа».