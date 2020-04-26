Несмотря на санкции, Иран подписал 115 международных соглашений в 2019 году

«Статистические исследования показывают, что импорт основных товаров для хранения в 2019 году увеличился примерно в 2,5 раза по сравнению с прошедшим годом», отметил он.

«В этом году 3000 тонн основных товаров, включая рис, масло и сахар, ежедневно разгружаются в иранских портах, и перевозятся в пункты назначения», - добавил он.

По его словам, Государственная торговая корпорация Ирана обеспечила 60% сахара, 35% сырой нефти и 20% риса, необходимых стране.

«Несмотря на все проблемы и санкции, мы закупаем товары, необходимые стране в наилучших условиях, чтобы поддерживать стратегические резервы страны и отслеживать мировой рынок», - продолжил он.

«В 2019 году в страну было импортировано более двух миллионов тонн основных товаров из риса, масла и сахара, некоторые из которых находятся в распределительной сети, а некоторые - для стратегических резервов», - пояснил он.

«С приходом 94 кораблей, перевозящих основные товары в 2019 году, швартовка судов вырос на 140% в портах страны», - указал он.