Зариф и Гутерриш подчеркнули необходимость отправки гуманитарной помощи йеменскому народу

В своем третьем телефонном разговоре с государственным Зарифом за последние две недели Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствовал усилия Исламской Республики по установлению прекращения огня в Йемене и начало политических переговоров.

В ходе переговоров обе стороны подчеркнули необходимость открытия и обеспечения безопасности границ и портов Йемена для отправки гуманитарной помощи йеменскому народу, особенно в контексте вспышки коронавируса.

Генеральный секретарь ООН также провел телефонный разговор с Зарифом 12 апреля, чтобы сообщить о предпринимаемых ООН усилиях по поддержанию прекращения огня в Йемене.