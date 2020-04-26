26 апр. 2020 г., 16:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83765658
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Иран по-прежнему поставляет нефтепродукты

Иран по-прежнему поставляет нефтепродукты

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Экспорт нефтехимической продукции, нефти, газа и электроэнергии из Ирана оценивается в 25 млрд долларов в год, из которых 12 миллиардов долларов - нефтехимия, 8 миллиардов долларов - нефтепродукты, 1 млрд долларов - экспорт электроэнергии, а остальная часть - экспорт газа.

Об этом заявил пресс-секретарь Союза экспортеров нефтепродуктов Ирана Хамид Хосейни.

«Ценообразование на эти продукты зависит от нефти, и когда цена на нефть падает, цена на эти продукты также падает», - сказал он.

По словам Хосейни, из-за снижения цен на нефть экспорт иранской нефти и продуктов нефтехимии может быть под влиянием глобального снижения цен на нефть.

«В Ираке уменьшили карантин в месяце Рамадан и при этом потребление увеличится. Ситуация в курдском регионе Курдистан нормализуется в ближайшие дни, поэтому экспорт нефтепродуктов будет продолжаться», - добавил он.

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