Иран добился самодостаточности в разработке и производстве оборонных потребностей

«Благодаря исламской революции и уверенности в себе и, конечно же, ежедневным усилиям специалистов и сотрудников Организации морской промышленности, мы достигли положения, в котором мы разрабатываем и производим все потребности Вооруженных сил», - сказал он.

«Прогресс в обороне страны оказался под угрозой самых жестких санкций, поэтому мы считаем, что можем добиться всего, чего хотим. Уверенность в себе в морской индустрии привели к недостатку морепродуктов», - сказал он.

«Эсминец Дамаванд, который строится Министерством оборонной промышленности, модернизирован по сравнению с предыдущей моделью и поднимет флаг Исламской Республики Иран на Каспийском море мира и дружбы в ближайшем будущем», - заключил он.