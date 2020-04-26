26 апр. 2020 г., 15:23
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7-й клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в иранском Санандадже

7-й клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в иранском Санандадже

Санандадж, 26 апреля, ИРНА - 7-й клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в городе Санандадж на западе Ирана.

Глава иранской федерации по борьбе Алиреза Дабир сообщил о проведении клубного чемпионата мира по греко-римской борьбе в историческом городе Санандадж.
Клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе как единственное международное мероприятие в области борьбы в 2020 году, которое пройдет в Иране, 4-6 ноября состоится в Санандадже.

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