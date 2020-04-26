Фильм иранского режиссера вошел в шорт-лист лучших проектов Каннского кинофестиваля

"Знаете ли вы что-нибуде об Омиде?" – второй и новый проект Карими, который будет участвовать в категории "Cinema du Monde" Каннского кинофестиваля. Режиссеры указанных 10 фильмов будут присутствовать в этом культурном мероприятии и примут участие в специальных заседаниях.
Категория "Cinema du Monde" Каннского кинофестиваля поддерживает проекты, которые созданы за рубежом Европы. Цель этой категории является финансированием 10 лучших проектов мира.
Кроме иранского режиссера, проекты режиссеров и сценаристов из Египта, Мозамбика, Сенегала, Бразилии, Доминиканской Республики, Казахстана, Таиланда, Вьетнама и Черногории также вышли в список лучших проектов Каннского фестиваля.
Из-за распространения пандемии коронавируса пока неизвестно 73-й Каннский кинофестиваль когда и в каком формате состоится. Категория "Marché du Film" в формате онлайн пройдет 22-26 июня.
Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Последний фильм иранского режиссера Кейван Карими вошел в топ-10 лучших проектов в 73-м Каннском кинофестивале.
"Знаете ли вы что-нибуде об Омиде?" – второй и новый проект Карими, который будет участвовать в категории "Cinema du Monde" Каннского кинофестиваля. Режиссеры указанных 10 фильмов будут присутствовать в этом культурном мероприятии и примут участие в специальных заседаниях.
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