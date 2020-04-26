26 апр. 2020 г., 14:52
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News Code: 83765474
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Коронавирус убил еще 60 человек в Иране

Коронавирус убил еще 60 человек в Иране

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 90481, летальных исходов — на 5710, зафиксированы 69657 случаев выздоровления. Об этом сообщил сегодня глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 1153 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 88194 человек», сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 60 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5710 человек.

«3079 пациентов с коронавирусом находится в тяжелом состоянии», уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 69657 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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