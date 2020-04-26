Объем внешней торговли Ирана в прошлом году составил 85 млрд. долларов

Он отметил, что индекс физического объема экспорта Ирана вырос на 14% в прошлом году. "60% продукций страны экспортируются в соседние страны", добавил он.

"Индекс стоимостного объема экспорта Ирана в страны ЕАЭС, ОЭС и СНГ вырос на 75%, 24,5% и 22%, соответственно", пояснил он.

По его словам, основную долю импорта Ирана в прошлом году составила основные товары, оборудование и машины.