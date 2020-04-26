26 апр. 2020 г., 14:26
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Объем внешней торговли Ирана в прошлом году составил 85 млрд. долларов

Объем внешней торговли Ирана в прошлом году составил 85 млрд. долларов

Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Объем внешней торговли Ирана в иранском календарном 1398 году (20 марта 2019 г. – 21 марта 2020 г.) составил 85 млрд. долларов, и 134 млн. тонн товаров было экспортировано из страны. Об этом заявил замминистра промышленности, рудников и торговли и глава организации по развитию экспорта Хамид Задбум в воскресенье.

Он отметил, что индекс физического объема экспорта Ирана вырос на 14% в прошлом году. "60% продукций страны экспортируются в соседние страны", добавил он.
"Индекс стоимостного объема экспорта Ирана в страны ЕАЭС, ОЭС и СНГ вырос на 75%, 24,5% и 22%, соответственно", пояснил он.
По его словам, основную долю импорта Ирана в прошлом году составила основные товары, оборудование и машины.

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