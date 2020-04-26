Иран осудил расширение сионистских поселений в рамках проекта "Сделка века"

Пресс-секретарь МИД Ирана резко осудил расширение сионистских поселений и присоединение палестинских территорий к оккупированных земель 1948 года.

Он назвал такие незаконные акты нарушением международных правил и угрозой безопасности и миру в регионе.

Мусави также призвал ООН и другие международные организации действовать в отношении актов сионистского режима.

"Угнетенный палестинский народ одновременно с коронавирусом, борются с такими вирусами, как оккупация, осада и санкции", добавил он.

Представитель МИД Ирана заключил, что единственное решение палестинского кризиса является проведением референдума с участием основных жителей страны и формированием независимым палестинским правительством в Иерусалиме.