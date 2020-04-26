26 апр. 2020 г., 13:23
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News Code: 83765266
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Иран осудил расширение сионистских поселений в рамках проекта "Сделка века"

Иран осудил расширение сионистских поселений в рамках проекта "Сделка века"

Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Недавние акты сионистского режима в расширении поселений на Западном берегу реки Иордан в рамках проекта "Сделка века" считаются нарушением международных правил. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в воскресенье.

Пресс-секретарь МИД Ирана резко осудил расширение сионистских поселений и присоединение палестинских территорий к оккупированных земель 1948 года.
Он назвал такие незаконные акты нарушением международных правил и угрозой безопасности и миру в регионе.
Мусави также призвал ООН и другие международные организации действовать в отношении актов сионистского режима.
"Угнетенный палестинский народ одновременно с коронавирусом, борются с такими вирусами, как оккупация, осада и санкции", добавил он.
Представитель МИД Ирана заключил, что единственное решение палестинского кризиса является проведением референдума с участием основных жителей страны и формированием независимым палестинским правительством в Иерусалиме.

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