26 апр. 2020 г., 13:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83765248
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800-граммовый иранский новорожденный ребенок «победил» коронавирус

800-граммовый иранский новорожденный ребенок «победил» коронавирус

Йезд, 26 апреля, ИРНА – Заместитель по вопросам здравоохранения Университета медицинских наук имени Шахида Садуги в Йезде Махмуд Нури сообщил о выздоровлении новорожденного ребенка, зараженного коронавирусом.

«Амир Арсалан (новорожденный ребенок) в настоящее время весит один килограмм и 200 граммов и получает 15 миллилитров молока каждые три часа», - сказал он.

По его словам, во многом это выздоровление является результатом усилий медсестер и врачей в отделении интенсивной терапии новорожденных в больнице Шохада-Каргар.

«Как врач, я рад, что дорогой Арсалан и его мать выздоровели», - сказал он.

Иран был одной из самых успешных стран в контроле коронавируса, и до сих пор из примерно 90 000 человек с вирусом около 70 000 выздоровели и были выписаны из больницы.

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