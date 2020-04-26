800-граммовый иранский новорожденный ребенок «победил» коронавирус

«Амир Арсалан (новорожденный ребенок) в настоящее время весит один килограмм и 200 граммов и получает 15 миллилитров молока каждые три часа», - сказал он.

По его словам, во многом это выздоровление является результатом усилий медсестер и врачей в отделении интенсивной терапии новорожденных в больнице Шохада-Каргар.

«Как врач, я рад, что дорогой Арсалан и его мать выздоровели», - сказал он.

Иран был одной из самых успешных стран в контроле коронавируса, и до сих пор из примерно 90 000 человек с вирусом около 70 000 выздоровели и были выписаны из больницы.