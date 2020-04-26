Исмаил Шабанов: Запад забыл человечество

«Коронавирус распространился по всему миру, и при этом все страны должны сотрудничать друг с другом и бросаться на помощь нуждающимся странам», - сказал он.

«США и их западные союзники имеют черный список санкций против Ирана и некоторых других стран, но, учитывая глобальное распространение коронавируса, эти страны, особенно Соединенные Штаты Америки, вместо отмены санкций и помощи другим странам выходить из сложной ситуации, пытаются ужесточить санкции, чтобы правительства этих стран не могли помочь своим гражданам», - добавил он.

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям также отметил, что нынешняя мировая система, в которой человеческие ценности не имеют больших значений, должна быть пересмотрена.