25 апр. 2020 г., 18:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83764402
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Рабии: Иран имеет законное право развивать технологии

Рабии: Иран имеет законное право развивать технологии

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран считает как военное, так и мирное развитие науки и техники своим законным и неотъемлемым правом.

"Угрозы со стороны страны, которая стала угрозой номер один для глобальной безопасности, не окажут ни малейшего влияния на нашу решимость продолжать свой правовой путь", заявил он в ответ на недавние высказывания властей США по поводу запуска Тегераном спутника «Нур».

"Иран не только не приветствует эскалацию напряженности в Персидском заливе, но и приложит все усилия для обеспечения безопасности в этом регионе", добавил он.

При этом он подчеркнул, что ответственность за возможное обострение ситуации в зоне Персидского залива полностью лежит на США.

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