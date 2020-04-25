Рабии: Иран имеет законное право развивать технологии

"Угрозы со стороны страны, которая стала угрозой номер один для глобальной безопасности, не окажут ни малейшего влияния на нашу решимость продолжать свой правовой путь", заявил он в ответ на недавние высказывания властей США по поводу запуска Тегераном спутника «Нур».

"Иран не только не приветствует эскалацию напряженности в Персидском заливе, но и приложит все усилия для обеспечения безопасности в этом регионе", добавил он.

При этом он подчеркнул, что ответственность за возможное обострение ситуации в зоне Персидского залива полностью лежит на США.