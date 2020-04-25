Иран и Катар обсудили создание инклюзивного правительства в Афганистане

"Стороны обменялись мнениями по последним событиям в Афганистане и усилия Исламской Республики Иран по политическому урегулированию конфликта и формированию инклюзивного правительства в Афганистане", следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте МИД Ирана.

Зариф поздравил главу МИД Катара с началом священного месяца Рамадан.

Ранее в субботу президент Ирана Хасан Рухани провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. "Исламская Республика Иран очень внимательно следит и наблюдает за действиями американцев, но никогда не начнет конфликт и напряженность первым". Об этом как следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента заявил Рухани, комментируя недавние действия США в зоне Персидского залива.