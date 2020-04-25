25 апр. 2020 г., 18:26
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News Code: 83764383
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Иран и Катар обсудили создание инклюзивного правительства в Афганистане

Иран и Катар обсудили создание инклюзивного правительства в Афганистане

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Катара Мохаммад Джавад Зариф и Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани обсудили по телефону создание инклюзивного правительства в Афганистане, говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями  по последним событиям в Афганистане и усилия Исламской Республики Иран по политическому урегулированию конфликта и формированию инклюзивного правительства в Афганистане", следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте МИД Ирана.

Зариф поздравил главу МИД Катара с началом священного месяца Рамадан.

Ранее в субботу президент Ирана Хасан Рухани провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. "Исламская Республика Иран очень внимательно следит и наблюдает за действиями американцев, но никогда не начнет конфликт и напряженность первым". Об этом как следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента заявил Рухани, комментируя недавние действия США в зоне Персидского залива.

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