Зариф поздравил мусульман с началом месяца Рамазан

"Желаю исламской умме и народам мира жить в счастье и доброте", написал Зариф в своем Twitter.

Он также пожелал исламской умме мира, процветания, благополучения. "Я надеюсь, что безопасность, мир, справедливость и равенство восторжествуют по всему миру", заключил он.

В субботу, 25 апреля, с заходом солнца у мусульман Ирана начинается священный месяц Рамадан. Мусульмане в течение 20 дней будут соблюдать строгий пост. Первый день после месяца Рамадан они отпразднуют Ид аль-Фитр или Ураза-байрам (праздник по окончании поста).