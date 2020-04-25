25 апр. 2020 г., 17:42
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News Code: 83764329
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Сайт газеты "Иран" заблокировали из-за американских санкций

Сайт газеты "Иран" заблокировали из-за американских санкций

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Сайт иранской газеты "Иран" (iran-newspaper.com) был заблокирован из-за американских санкций против Ирана по указу министерства финансов США.

Сайт иранской газеты "Иран" был заблокирован управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) из-за санкций США против Ирана.

Имя OFAC Holding зарегистрировано в разделе владельцев домена иранской газеты (iran-newspaper.com), который был заблокирован с прошлой недели.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики.

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