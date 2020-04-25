Сайт газеты "Иран" заблокировали из-за американских санкций

Сайт иранской газеты "Иран" был заблокирован управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) из-за санкций США против Ирана.

Имя OFAC Holding зарегистрировано в разделе владельцев домена иранской газеты (iran-newspaper.com), который был заблокирован с прошлой недели.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики.