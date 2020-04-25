Возражение США, выделение Ирану кредита МВФ — нарушение права на здоровье

"Возражение со стороны США выделение Ирану кредит Международного валютного фонда является явным нарушением «права на здоровье. Третьи страны имеют два обязательства: разорвать связи с правительством-нарушителем и принять меры для разрешения нелегальной ситуации. Европа, как всегда, только выразила сожаление! Мы должны быть сильными", написал Шамхани в своем Twitter.

Ранее Ирана обратился в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса, однако власти США заявили, что намерены блокировать этот кредит.