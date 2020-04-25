25 апр. 2020 г., 17:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83764313
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Возражение США, выделение Ирану кредита МВФ — нарушение права на здоровье

Возражение США, выделение Ирану кредита МВФ — нарушение права на здоровье

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Возражение со стороны США выделение Ирану кредит Международного валютного фонда является явным нарушением «права на здоровье», считает секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Шамхани.

"Возражение со стороны США выделение Ирану кредит Международного валютного фонда является явным нарушением «права на здоровье. Третьи страны имеют два обязательства: разорвать связи с правительством-нарушителем и принять меры для разрешения нелегальной ситуации. Европа, как всегда, только выразила сожаление! Мы должны быть сильными", написал Шамхани в своем Twitter.

Ранее Ирана обратился в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса, однако власти США заявили, что намерены блокировать этот кредит.

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