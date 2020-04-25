ЮНЕСКО должен пытаться отменить санкций США против Ирана

«В настоящее время, когда Исламская Республика Иран изо всех сил прилагает усилия для борьбы с коронавирусом, продолжение санкций и давления США против иранского народа, образовательные и культурные деятельности сталкиваются с многими проблемами», говорится в письме руководителя Центра международных отношений и школ за рубежом к генсеку ЮНЕСКО.

«Ожидается, что культурный и образовательный институт ЮНЕСКО согласно своим принципам действовать в целях отмены санкций», отмечается в письме, указав на нечеловеческие санкции США в отношении Ирана за последние годы.