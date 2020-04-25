25 апр. 2020 г., 15:52
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News Code: 83764177
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ЮНЕСКО должен пытаться отменить санкций США против Ирана

ЮНЕСКО должен пытаться отменить санкций США против Ирана

Тегеран, 25 апреля, ИРНА - Руководитель Центра международных отношений и школ за рубежом Ирана Голамреза Карими призвал ЮНЕСКО пытаться отменить жестких санкций США в отношении Ирана.

«В настоящее время, когда Исламская Республика Иран изо всех сил прилагает усилия для борьбы с коронавирусом, продолжение санкций и давления США против иранского народа, образовательные и культурные деятельности сталкиваются с многими проблемами», говорится в письме руководителя Центра международных отношений и школ за рубежом к генсеку ЮНЕСКО.
«Ожидается, что культурный и образовательный институт ЮНЕСКО согласно своим принципам действовать в целях отмены санкций», отмечается в письме, указав на нечеловеческие санкции США в отношении Ирана за последние годы.

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