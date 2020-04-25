25 апр. 2020 г., 14:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83764094
0 Persons

В Иране число жертв коронавируса достигло 5650

В Иране число жертв коронавируса достигло 5650

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 89328, летальных исходов — на 5650, зафиксированы 68193 случая выздоровления. Об этом сообщил в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1134 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 89358 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 76 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5297 человек.

"3096 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 68193 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 4 =