Рябков: в России встревожены угрозами США в адрес Ирана

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей в заливе.

"Разумеется, мы призываем к сдержанности, и мы, конечно, отмечаем, что конфликтный потенциал в этом регионе, чрезвычайно важном для глобальной безопасности, никуда не делся, он значителен", - заявил Рябков.