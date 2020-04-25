Рухани: Тегеран внимательно следит за действиями США в регионе

"Исламская Республика Иран очень внимательно следит и наблюдает за действиями американцев, но никогда не начнет конфликт и напряженность первым". Об этом как следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента заявил Рухани, комментируя недавние действия США в зоне Персидского залива.

Рухани отметил положительную динамику отношений между Ираном и Катаром, подчеркнув необходимость дальнейшего развития двусторонних отношений.

Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул необходимость совместной работы всех стран региона для предотвращения напряженности.