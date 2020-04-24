Рухани сделал акцент на укреплении воздушного и космического сектора в ВС

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - «Этот успех показывает, что укрепление аэрокосмического сектора в Иране и вооруженных силах является точным и эффективным шагом, и нам нужно больше работать над его развитием», - как заявил президент Ирана Хасан Рухани.

В телефонном разговоре с министром обороны и поддержки вооруженных сил генералом Амиром Хатами Рухани в пятницу заявил, что, «поддерживая бдительность и сильное присутствие в регионе, мы должны тщательно следовать стратегиям, которые обеспечивают стабильность и безопасность в регионе».