Рухани сделал акцент на укреплении воздушного и космического сектора в ВС

В телефонном разговоре с министром обороны и поддержки вооруженных сил генералом Амиром Хатами Рухани в пятницу заявил, что, «поддерживая бдительность и сильное присутствие в регионе, мы должны тщательно следовать стратегиям, которые обеспечивают стабильность и безопасность в регионе».
Тегеран, 24 апреля, ИРНА - «Этот успех показывает, что укрепление аэрокосмического сектора в Иране и вооруженных силах является точным и эффективным шагом, и нам нужно больше работать над его развитием», - как заявил президент Ирана Хасан Рухани.
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