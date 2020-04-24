Иран: позиции Франции и Великобритании основаны на американском издевательстве

«Использование космических технологий в мирных целях является частью оборонной программы, а также научного развития Исламской Республики Иран и не препятствует доступу и разработке каких-либо международных договоров Ирана к этой технологии, что поддерживается усилиями иранских экспертов и элит», - сказал Мусави.

«Ядерная программа Ирана предназначена исключительно для мирных целей в соответствии с фетвой Верховного лидера и докладами Международного агентства по атомной энергии, и поэтому космическая программа Ирана, которая имеет оборонные цели, не предназначена для каких-либо других целей», - добавил он.

«Между тем Франция и Британия обеспокоены региональной безопасностью, у которых есть давняя история напряженного присутствия в регионе, и их дестабилизирующая политика является серьезным препятствием для восстановления безопасности и стабильности в регионе», - заключил он.