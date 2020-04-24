24 апр. 2020 г., 21:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83763158
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Иран экспортировал свои товары в 128 стран мира

Иран экспортировал свои товары в 128 стран мира

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Генеральный директор таможни Ирана Мехди Мирашрафи сказал, что отчет о внешней торговле страны в 2019 году показал, что, несмотря на жесткие санкции США, страна смогла экспортировать товары в 128 стран и импортировать товары из 112 стран.

«Объем внешней торговли страны в 2019 году составил 85 миллиардов 107 млн. долларов», - отметил он.

По его словам, Из этой суммы более 41 млрд и 370 млн. долларов приходилось на долю экспорта, а 43 млрд и 737 млн. долларов - на долю импорта.

«В течение 2019 года Иран экспортировал в общей сложности в более 128 стран и импортировал из 112 стран. Мы экспортировали в 40 европейские страны, 21 азиатскую страну, 28 африканских стран и 12 американских стран», - отметил он.

Как заявил чиновник, крупнейшими торговыми партнерами Ирана являются Азия, Европа и Африка и, соответственно, более 68 процентов внешней торговли Ирана, т.е. 57 млрд. долларов приходится на долю Азии.

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