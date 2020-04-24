24 апр. 2020 г., 21:53
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News Code: 83763154
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Мэры Тегерана и Лондона провели виртуальную беседу

Мэры Тегерана и Лондона провели виртуальную беседу

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - На виртуальной встрече мэры Тегерана Пируз Ханачи и Лондона Садик Хан поделились своим опытом в отношении коронавируса.

В дополнение к виртуальным встречам с мэрами мира «Пируз Ханачи» провел видеозвонок с мэром Лондона Садиком Ханом. «Несмотря на условия, вызванные коронавирусом, в Иране были открыты новые стартапы, и многие из услуг, которые были предоставлены лично до вспышки вируса, теперь доступны онлайн и в виртуальных сетях», отметил Ханачи.

Садик Хан также в свою очередь заявил, что многие меры, принятые в Лондоне для противодействия коронавирусу, схожи на меры Ирана, и даже Иран впереди в некоторых случаях.

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