Мэры Тегерана и Лондона провели виртуальную беседу

В дополнение к виртуальным встречам с мэрами мира «Пируз Ханачи» провел видеозвонок с мэром Лондона Садиком Ханом. «Несмотря на условия, вызванные коронавирусом, в Иране были открыты новые стартапы, и многие из услуг, которые были предоставлены лично до вспышки вируса, теперь доступны онлайн и в виртуальных сетях», отметил Ханачи.

Садик Хан также в свою очередь заявил, что многие меры, принятые в Лондоне для противодействия коронавирусу, схожи на меры Ирана, и даже Иран впереди в некоторых случаях.