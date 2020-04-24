Министр здравоохранения: ВОЗ считает Иран сильной страной в системе здравоохранения

«Иран - это страна, чья система здравоохранения является уникальной в регионе. Всемирная организация здравоохранения отметила, что весной 2019 года все ждали эпидемию инфекционных заболеваний после наводнений, но у нас не было ни одной эпидемии в Иране. В рамках Национальной мобилизации контроля артериального давления, около 75% целевой группы населения, т.е. более 30 миллионов человек, подвергались мониторингу», - отметил он.

«Всемирная организация здравоохранения признает Иран могущественной страной в области системы здравоохранения, и у нас сложились очень хорошие, искренние и тесные отношения с ВОЗ в области болезни COVID-19. Мы также отправляем доклады в штаб-квартиру организации в Женеву и поддерживаем постоянную связь», - добавил он.