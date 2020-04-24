24 апр. 2020 г., 18:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83763032
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Министр здравоохранения: ВОЗ считает Иран сильной страной в системе здравоохранения

Министр здравоохранения: ВОЗ считает Иран сильной страной в системе здравоохранения

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно признает Иран успешной страной в области здравоохранения и знает, что в стране есть опыт борьбы с полиомиелитом, корью, малярией, столбняком и многими заболеваниями.

«Иран - это страна, чья система здравоохранения является уникальной в регионе. Всемирная организация здравоохранения отметила, что весной 2019 года все ждали эпидемию инфекционных заболеваний после наводнений, но у нас не было ни одной эпидемии в Иране. В рамках Национальной мобилизации контроля артериального давления, около 75% целевой группы населения, т.е. более 30 миллионов человек, подвергались мониторингу», - отметил он.

«Всемирная организация здравоохранения признает Иран могущественной страной в области системы здравоохранения, и у нас сложились очень хорошие, искренние и тесные отношения с ВОЗ в области болезни COVID-19. Мы также отправляем доклады в штаб-квартиру организации в Женеву и поддерживаем постоянную связь», - добавил он.

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