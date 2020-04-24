Число жертв коронавируса достигло 5574 человек

«За последние сутки выявлены 1168 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 88194 человек», сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 93 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5574 человека.

«3121 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии», уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 66596 случев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.