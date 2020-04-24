24 апр. 2020 г., 13:37
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News Code: 83762834
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Посол Ирана: решимость Ирана достичь вершин знаний и технологий серьезна

Посол Ирана: решимость Ирана достичь вершин знаний и технологий серьезна

Москва, 24 апреля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали заявил, что решимость Ирана достичь вершин знаний и технологий является серьезной.

«Успешный запуск спутника Noor Ираном, в дополнение к демонстрации другого аспекта способностей и уверенности в себе иранской молодежи, имел при себе такое сообщение», - сказал посол.

«Спутник Noor будет служить развитию науки и технологий в гражданском секторе, разведывательного мониторинга и оборонительного сдерживания», - добавил он.

Спутник Noor 1, как первый военный спутник Исламской Республики Иран, был успешно запущен 22 апреля в космос. Аппарат выведен на орбиту на высоту 425 км при помощи ракеты-носителя Гасед.

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