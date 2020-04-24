Россия раскритиковала игнорирование ядерной сделки в ежегодном докладе США о контроле над вооружениями

«Вместо того чтобы встать на путь исправления и устранить допущенные нарушения, американские «оценщики» предпочитают безосновательно обвинять Иран, старательно воссоздавая образ угрозы, якобы исходящей от ядерной программы ИРИ. Разумеется, авторы доклада не могли просто проигнорировать то обстоятельство, что Иран давно является наиболее интенсивно и глубоко проверяемым государством среди членов МАГАТЭ», - говорится в заявлении МИД РФ.

«Но правда, как и во многих других случаях, кажется американским коллегам неудобной. Вашингтону сподручнее обвинять Тегеран в несовершенных нарушениях: мол, если Иран произведёт или иным способом обзаведётся ядерным оружием, то это станет нарушением его обязательств по статье II Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Надеемся, что в Вашингтоне всё же остались те, кто понимает надуманность выпадов в адрес Ирана на фоне общеизвестных нарушений резолюции СБ ООН 2231 самими США», - подчеркнули в сообщении.