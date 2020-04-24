24 апр. 2020 г., 12:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83762781
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Россия поддержала позиции Ирана в запуске спутника

Россия поддержала позиции Ирана в запуске спутника

Москва, 24 апреля, ИРНА - Председатель Правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий в ответ на заявление США о том, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности заявил, что шаг Тегерана по запуску военного спутника Noor 1 в космос не считается нарушением резолюции СБ ООН.

«Концепция военного спутника не означает ношение военного оружия, и такая идея не должна создаваться в отношении космических действий Ирана», отметил он.

Вчера вечером глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опроверг утверждения США о том, что Иран нарушил резолюцию 2231 Совета Безопасности в связи с успешным запуском военного спутника Noor 1.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Ни сама резолюция, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ, - подчеркнула дипломат. - США бесцеремонно манипулируют положениями резолюции 2231».

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