Россия поддержала позиции Ирана в запуске спутника

«Концепция военного спутника не означает ношение военного оружия, и такая идея не должна создаваться в отношении космических действий Ирана», отметил он.

Вчера вечером глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опроверг утверждения США о том, что Иран нарушил резолюцию 2231 Совета Безопасности в связи с успешным запуском военного спутника Noor 1.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Ни сама резолюция, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ, - подчеркнула дипломат. - США бесцеремонно манипулируют положениями резолюции 2231».