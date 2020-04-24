Иран назвал своим правом развитие науки и технологий

В ответ на недавние позиции США в отношении успешного запуска спутника Noor в космос Мусави опроверг причастность США к внутренним делам Ирана, называя достижения науки и технологий, особенно в области авиакосмической промышленности, правом иранского народа. Он отметил, что такие вмешательства, безусловно, не помешают решимости иранского народа добиться прогресса.

«Никакая резолюция не запрещает запуску спутника Ираном, и ссылка США на резолюцию 2231, безусловно, неуместна. На самом деле, резолюция 2231 Совета Безопасности является резолюцией, которую режим США нарушил, выйдя из ядерной сделки. Они открыто оказывают давление на другие независимые страны, чтобы они также нарушили его», - сказал он.

«Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность по поводу запуска спутника, спроектированного иранскими инженерами, в то время как министр обороны Германии объявил о своем решении купить истребитель, способный нести ядерную бомбу. Такая двойная политика угрожает безопасности региона, Европы и мира», - добавил он.

Представитель дипломатического аппарата назвал развитие науки и технологий в области авиакосмической промышленности законным правом Ирана и подчеркнул, что спутник Noor предназначен для мирных целей и соответствует оборонной политике Ирана.

Спутник Noor 1, как первый военный спутник Исламской Республики Иран, был успешно запущен 22 апреля в космос. Аппарат выведен на орбиту на высоту 425 км при помощи ракеты-носителя Гасед.