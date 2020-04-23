Иран готов оказать помощь американцам, пострадавшим от коронавируса



"Сегодня на заседании Всемирной организации здравоохранения министр здравоохранения США заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом", написал Намаки в своем Twitter.

"Мы уже на министерской заседании Всемирной организации здравоохранения отвергли это абсурдное и ложное утверждение. Сегодня Иран благодаря божьей милости и помощи народа и должностных лиц, и искреннему сотрудничеству всех органов власти установили контроль над коронавирусом", добавил министр.

При этом министр добавил, что Иран готов оказать помощь народу Соединенных Штатов, чтобы выйти из нынешней тяжелой ситуации.