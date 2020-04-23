"Сегодня на заседании Всемирной организации здравоохранения министр здравоохранения США заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом", написал Намаки в своем Twitter.
"Мы уже на министерской заседании Всемирной организации здравоохранения отвергли это абсурдное и ложное утверждение. Сегодня Иран благодаря божьей милости и помощи народа и должностных лиц, и искреннему сотрудничеству всех органов власти установили контроль над коронавирусом", добавил министр.
При этом министр добавил, что Иран готов оказать помощь народу Соединенных Штатов, чтобы выйти из нынешней тяжелой ситуации.
Тегеран, 23 апреля. ИРНА — Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что Иран готов оказать помощь гражданам США, пострадавшим от коронавирусной инфекции.
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Иран готов оказать помощь американцам, пострадавшим от коронавируса
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