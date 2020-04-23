23 апр. 2020 г., 20:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83762449
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Иран готов оказать помощь американцам, пострадавшим от коронавируса

Иран готов оказать помощь американцам, пострадавшим от коронавируса

Тегеран, 23 апреля. ИРНА — Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что Иран готов оказать помощь гражданам США, пострадавшим от коронавирусной инфекции.


"Сегодня на заседании Всемирной организации здравоохранения министр здравоохранения США заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом", написал Намаки в своем Twitter.
"Мы уже на министерской заседании Всемирной организации здравоохранения отвергли это абсурдное и ложное утверждение. Сегодня Иран благодаря божьей милости и помощи народа и должностных лиц, и искреннему сотрудничеству всех органов власти установили контроль над коронавирусом", добавил министр.
При этом министр добавил, что Иран готов оказать помощь народу Соединенных Штатов, чтобы выйти из нынешней тяжелой ситуации.

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