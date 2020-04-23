Захарова: ядерная сделка не ограничивает права Ирана на развитие космической программы

По ее словам, призыв США рассмотреть в СБ ООН данный шаг Тегерана на предмет соответствия резолюции 2231 является "нечистоплотным приемом". "Ни сама резолюция, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ, - подчеркнула дипломат. - США бесцеремонно манипулируют положениями резолюции 2231".

"Бесплодные попытки неких аналитиков в Вашингтоне подать дело так, как будто иранские космические ракеты способны нести ядерное оружие - это, конечно, подтасовка, которая разбивается о реальность, - указала Захарова. - В Иране нет, не было и, надеемся, никогда не будет ядерного оружия. Иран, как и призывает резолюция, не разрабатывает, не испытывает, не обладает и не использует баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие".

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что на протяжении всех последних лет с момента заключения СВПД Иран остается наиболее проверяемым со стороны МАГАТЭ государством. "Никакого ядерного оружия агентство там не обнаружило, - напомнила она. - По-видимому, просто в Вашингтоне кому-то не очень по вкусу, что, несмотря на беспрецедентное давление и сложности, которые целенаправленно создаются американскими властями, Тегеран упорно не отступает от своих обязательств".

Иран 22 апреля запустил свой первый военный спутник под названием Noor. По данным агентства Mehr, аппарат выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qased.