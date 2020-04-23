Мощность иранских аэропортов увеличилась на 10 млн. пассажиров

"За последние семь лет в стране реализованы более 10 проектов в области развития аэропортов, что привел к увеличению мощности аэропортов на 10 млн пассажиров", заявил Эслами на торжественной церемонии открытия нового терминала аэропорта города Ламерд на юге Ирана.
Шираз, 23 апреля. ИРНА — Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что мощность аэропортов Ирана за 7 лет увеличилась на 10 млн. пассажиров.
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