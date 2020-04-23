Зариф прокомментировал угрозы Трампа по Ирану

"Американским силам нечего делать на расстоянии семи тысяч миль вдали от дома, задирая наших моряков неподалеку от нашего побережья Персидского залива", - написал в ответ на это Зариф в Twitter.

"Военные США столкнулись с более чем 5 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Дональду Трампу следует быть внимательным к их нуждам, а не бросаться угрозами, которые одобрили бы террористы Саддама Хусейна", добавил Зариф.

Министр иностранных дел приложил к сообщению фотографию карты, на которой указал, насколько далеко США лежат от Персидского залива.

Ранее в среду Трамп дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.