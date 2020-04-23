23 апр. 2020 г., 17:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83762295
0 Persons

МИД Ирана вызвал представляющего интересы США в Тегеране

МИД Ирана вызвал представляющего интересы США в Тегеране

Тегеран, 23 апреля. ИРНА — В МИД Ирана был вызван посол, представляющий интересы США в ИРИ в связи с недавними заявлениями президенты США Дональда Трампа, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Ему была передана нота для американских властей с решительным протестом Ирана на угрозы американских сил, в том числе на их незаконное присутствие и действия, дестабилизацию морской навигации в северной части Персидского залива и рядом с побережьем Ирана", - говорится в заявлении Мусави.

"Нота содержит напоминание для Вашингтона о необходимости соблюдать международные нормы обеспечения морской безопасности и свободы судоходства", сообщил Мусави.

Ранее в среду Трамп дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 15 =