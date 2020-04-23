Иран и Россия обсудили борьбу с коронавирусом



"Встреча по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям состоялся между главой отдела международного сотрудничества в министерстве здравоохранения Ирана Мохсеном Асади Лари и заместителем министра здравоохранения Александрой Дроновой", сказано в сообщении, распространенном в четверг.

"Во время переговоров, иранская сторона поделилась опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Обсуждались вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лечение тяжелых форм, подготовка медицинских специалистов и организация оказания медицинской помощи больным".

Заместитель министра здравоохранения России высоко оценила положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Иране, заявив, что российская сторона заинтересована в использовании опыта Ирана в борьбе с пандемией коронавируса.