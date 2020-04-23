23 апр. 2020 г., 16:59
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News Code: 83762285
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Иран и Россия обсудили борьбу с коронавирусом

Иран и Россия обсудили борьбу с коронавирусом

Тегеран, 23 апреля. ИРНА — Глава отдела международного сотрудничества в министерстве здравоохранения Ирана Мохсен Асади Лари и заместитель министра здравоохранения Александра Дронова провели встречу в четверг и обсудили методы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в Минздрав Ирана


"Встреча по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям состоялся между главой отдела международного сотрудничества в министерстве здравоохранения Ирана Мохсеном Асади Лари и заместителем министра здравоохранения Александрой Дроновой", сказано в сообщении, распространенном в четверг.
"Во время переговоров, иранская сторона поделилась опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Обсуждались вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лечение тяжелых форм, подготовка медицинских специалистов и организация оказания медицинской помощи больным".
Заместитель министра здравоохранения России высоко оценила положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Иране, заявив, что российская сторона заинтересована в использовании опыта Ирана в борьбе с пандемией коронавируса.

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