Экспорт 53 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции из иранского Голестана

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции за указанный период в стоимостном выражении состаил 52 млн. 796 тыс. долларов.

«Сельскохозяйственные продукции, в основном, в областях животноводства, птицеводства, молочной промышленности, пищевой промышленности, сельскохозяйственной техники, рыболовства и садоводства экспортированы из Голестана», отметила она.

По её словам, объем экспорта сельскохозяйственной продукции в физическом выржении составил 17% от общего экспорта провинции.

«Провинция Голестан экспортировала 304 тыс. тонн ненефтяной продукции стоимостью 114 млн. долларов в прошлом году», добавила она.