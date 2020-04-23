23 апр. 2020 г., 14:57
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News Code: 83762163
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Экспорт 53 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции из иранского Голестана

Экспорт 53 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции из иранского Голестана

Горган, 23 апреля, ИРНА – 53 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции из провинции Голестан на севере Ирана было экспортировано в азиатские страны в прошлом иранском 1398 (20 марта 2019 г.-21 марта 2020 г.) году. Об этом сообщила замглавы организации сельскохозяйственного джихада провинции Голестан Амене Джамшиди Рудбари.

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции за указанный период в стоимостном выражении состаил 52 млн. 796 тыс. долларов.
«Сельскохозяйственные продукции, в основном, в областях животноводства, птицеводства, молочной промышленности, пищевой промышленности, сельскохозяйственной техники, рыболовства и садоводства экспортированы из Голестана», отметила она.
По её словам, объем экспорта сельскохозяйственной продукции в физическом выржении составил 17% от общего экспорта провинции.
«Провинция Голестан экспортировала 304 тыс. тонн ненефтяной продукции стоимостью 114 млн. долларов в прошлом году», добавила она.

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