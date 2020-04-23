23 апр. 2020 г., 14:03
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Борьба с распространением коронавируса требует коллективного акта, заявил Аракчи

Борьба с распространением коронавируса требует коллективного акта, заявил Аракчи

Тегеран, 23 апреля, ИРНА – Борьба с распространением коронавируса требует коллективного и глобального акта, заявил замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам Аббас Аракчи, назвав доступ к финансовым ресурсам для противостояния инфекции правом иранского народа.

Аракчи в ходе телефонного разговора с генеральным директором по политическим вопросам МИД Нидерландов Т. ван дер Пласа в среду заявил, что сегодня Иран, кроме борьбы с коронавирусом, сталкивается с незаконными и нечеловеческими санкциями США.
«Этот вопрос удоваивает давление на народ Ирана», добавил он.
По его словам, односторонние санкции США идут вразрез с резолюцией No2231.
Голландский чиновник в этом разговоре выразил сочувствие иранскому народу, назвав борьбу с коронавирусом глобальным долгом.
Он также заявил о приверженности Нидерландов многосторонности в международной арене, добавив, что Амстердам поддерживает СВПД и его соответствующие механизмы.

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