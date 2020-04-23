Борьба с распространением коронавируса требует коллективного акта, заявил Аракчи

Аракчи в ходе телефонного разговора с генеральным директором по политическим вопросам МИД Нидерландов Т. ван дер Пласа в среду заявил, что сегодня Иран, кроме борьбы с коронавирусом, сталкивается с незаконными и нечеловеческими санкциями США.

«Этот вопрос удоваивает давление на народ Ирана», добавил он.

По его словам, односторонние санкции США идут вразрез с резолюцией No2231.

Голландский чиновник в этом разговоре выразил сочувствие иранскому народу, назвав борьбу с коронавирусом глобальным долгом.

Он также заявил о приверженности Нидерландов многосторонности в международной арене, добавив, что Амстердам поддерживает СВПД и его соответствующие механизмы.