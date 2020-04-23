23 апр. 2020 г., 12:41
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News Code: 83761943
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Секретарь Совбеза Ирана: нас ждут новые сюрпризы

Секретарь Совбеза Ирана: нас ждут новые сюрпризы

Тегеран, 23 апреля. ИРНА — Санкции, угрозы и политический подкуп не могут замедлить Исламскую Республику по реализации своих национальных интересов и законных прав, сказал секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Шамхани.

"Санкции, угрозы и политический подкуп не могут замедлить Исламскую Республику по реализации своих национальных интересов и законных прав. Непрерывное производство мощи и использование современных знаний для обеспечения безопасности и благополучия иранского народа будет продолжаться от больницы до космоса", написал Шамхани в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что нас ждут новые сюрпризы.

22 апреля стало известно, что с помощью ракеты-носителя "Касед" на орбиту высотой 425 километров был выведен первый иранский военный спутник "Нур" ("Свет").

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