Секретарь Совбеза Ирана: нас ждут новые сюрпризы

"Санкции, угрозы и политический подкуп не могут замедлить Исламскую Республику по реализации своих национальных интересов и законных прав. Непрерывное производство мощи и использование современных знаний для обеспечения безопасности и благополучия иранского народа будет продолжаться от больницы до космоса", написал Шамхани в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что нас ждут новые сюрпризы.

22 апреля стало известно, что с помощью ракеты-носителя "Касед" на орбиту высотой 425 километров был выведен первый иранский военный спутник "Нур" ("Свет").