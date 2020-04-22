Иран призвал Всемирную организацию здравоохранения противостоять санкциям

«У нас была видеоконференция с министрами здравоохранения стран Восточного Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения и Генеральным секретарем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, и мы представили доклад о ситуации в стране на этой встрече. Через 18 дней с момента предыдущей встречи и до сегодняшнего дня, благодаря усилиям наших коллег и всех устройств, которые помогли нам, мы смогли сократить число новых пациентов ежедневно на 53% и число погибших на 30%», - отметил он.

«Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения поблагодарил Исламскую Республику Иран за внедрение метода скрининга на коронавирус для более чем 70 миллионов человек, так как этот проект оказал большое влияние на снижение заболеваемости, разрыв цепи передачи и снижение смертности в стране. Мы призвали Всемирную организацию здравоохранения предпринять эффективные шаги, особенно в странах региона, по развитию инфраструктуры и интеграции деятельности в систему здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь», - добавил он.