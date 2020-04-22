Производство алюминия в Иране увеличилось на 63 процента

«Используя преимущества Южного алюминиевого проекта, производственные мощности этого металла в стране достигнет 785 000 тонн», - сказал он.

По словам министра промышленности, проект был завершен с производственной мощностью 300 тыс. тонн алюминиевых слитков с инвестициями в 1,2 миллиарда долларов в городе Ламерд провинции Фарс (специальная энергетическая зона Ламерда).

«SALCO является единственным производителем алюминия в стране, который имеет все производственные единицы, включая рекуперацию, анодирование, литейное производство, оборудование для разгрузки, транспортировки и хранения сырья в порту», - отметил он.

«Чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру для разгрузки и погрузки, в особой экономической зоне Парсиян была построена специальная пристань с инвестициями около 170 миллионов долларов», - добавил он.

«Технология, используемая в SALCO, является современной и оптимальной, и эта установка способна производить алюминиевые слитки, заготовки и слябы, что предоставило возможность для внутренних потребительских единиц и разнообразия экспорта», - продолжил министр.

По его словам, в этом подразделении работают 1 500 человек напрямую и 5 000 человек не напрямую. Основными сотрудниками являются местные жители, и для производства проводятся специализированные учебные курсы.