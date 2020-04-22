Заражение коронавирусом в Иране снизилось до 53% в день

«По состоянию на 2 апреля 2020 года, через 18 дней после нашего первого виртуального заседания, число ежедневных случаев уменьшилось на 53%, а число жертв - на 30%. Однако за этот период общее количество случаев заражения болезнью вырос с 50 468 до более 84 000 человек», - сказал он.

«Кризис, вызванный коронавирусом, показал, что обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, а также управление глобальным реагированием в ближайшие десятилетия должны стать главным приоритетом для правительств и международных организаций. В течение десятилетий мы наблюдали множество чрезвычайных ситуаций в восточном Средиземноморье, поэтому наши стратегии готовности и реагирования должны быть пересмотрены и скоординированы», - добавил он.

По его словам, «лавы государств должны знать, что здоровье лежит в основе развития, хотя, к сожалению, остается лозунгом. Я настоятельно призываю Всемирную организацию здравоохранения разработать систему, основанную на глобальном опыте, которая будет использоваться для оказания помощи членам и реализации этой концепции».

По данным ИРНА, 85 996 человек в стране до сих пор заражены вирусом, а после смерти 94 человек за последние сутки число жертв от короны в стране достигло 5 391 человека.