Страны-гаранты подчеркнули необходимость продолжения консультаций

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел стран, гарантирующих Астанинский процесс -Иран, Турция и Россия - прошла в среду в формате телеконференции.

Во время встречи, которая состоялась для обсуждения последних событий в Сирии и регионе, Мохаммед Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили последние события, в том числе о последней ситуации в Идлибе, Конституционном комитете, необходимость отмены односторонних санкций, особенно учитывая вспышку коронавируса.

Министры иностранных дел трех стран подчеркнули необходимость продолжения консультаций и координации на самом высоком уровне между тремя странами, гарантируя, что Астанинский процесс является наиболее важным и эффективным процессом урегулирования сирийского кризиса. Обе стороны также согласились уважать независимость, национальный суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также политическое урегулирование сирийского кризиса и отличать террористов от оппозиции и продолжать борьбу с терроризмом.

Мохаммад Джавад Зариф, который ранее посетил Сирию, чтобы ознакомиться с последними событиями и проконсультироваться с сирийским президентом и министром иностранных дел, упомянул последние события в Идлибе и необходимость расширить суверенитет правительства над его территориальной целостностью. В стране подчеркивается необходимость продолжения борьбы с терроризмом.

Ссылаясь на свои недавние консультации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсоном, Зариф поддержал его усилия по содействию переговорам среди сирийцев в рамках Конституционного комитета и подчеркнул необходимость сохранения независимости комитета и невмешательства в его деятельность.