Посол Ирана: уход США из региона - это общее требование народа

Об этом иранский посол заявил в интервью Asia Times.

«Многие из проблем в нашем регионе коренятся в присутствии американских военных в регионе. Кроме того, односторонний выход Трампа из иранского ядерного соглашения усугубил напряженность в регионе. Мы не несем ответственности за напряженную ситуацию. Соединенные Штаты пришли в Персидский залив за тысячи километров от своего побережья», - отметил посол.

«Они продают смертоносное оружие стоимостью в миллиарды долларов в некоторых странах региона. Они делают все возможное, чтобы создать разногласия между странами региона. Лучшее, что может произойти в регионе, - это чтобы Соединенные Штаты покинули эту чувствительную часть мира. Этот вопрос был прямо назван иракским парламентом, и это общая позиция жителей всего региона», - добавил он.

«Конечно, США не заинтересованы в улучшении отношений между Ираном и его соседями. Мы всегда говорили, что хотим жить в мире со своими соседями. Мы хотим лучших отношений с ними. В прошлом году президент Хасан Рухани выступил с инициативой создания программы региональной безопасности в Персидском заливе под названием Ормузской мирной инициативы», - продолжил он.