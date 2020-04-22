22 апр. 2020 г., 18:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83761293
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Аракчи призвал международное сообщество противостоять санкциям США

Аракчи призвал международное сообщество противостоять санкциям США

Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество противостояло незаконным и бесчеловечным санкциям США против иранского народа.

В среду вечером заместитель министра иностранных дел Норвегии Туре Хаттремом провел телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Аббасом Арагчи, чтобы обсудить двусторонние отношения, глобальное распространение коронавируса и региональные и международные события.

В этом разговоре Аракчи, ссылаясь на широко распространенную вспышку коронавируса в мире и на необходимость сотрудничества всех стран для борьбы с ним, указал на односторонние санкции США против иранского народа в этих сложных обстоятельствах.

Во время телефонного разговора также обсуждались следующий раунд политических консультаций между двумя странами в Осло, региональные события, в том числе Ормузская мирная инициатива, мир в Афганистане, последняя ситуация в Ираке и необходимость продолжения гуманитарной помощи Йемену.

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