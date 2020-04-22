Рухани: антикризисное управление в регионе должно быть в руках стран региона

В телефонном разговоре с султан Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом в среду, Хасан Рухани пожелал успехов новому султану, выразив надежду, что отношения между двумя странами будут лучше и более теплыми в течение его пребывания в должности.

Ссылаясь на сложную ситуацию в регионе и мире из-за вспышки коронавируса и необходимость сотрудничества всех стран в борьбе с этой болезнью, президент подчеркнул передачу опыта и достижений Ирана в этой области дружественной и соседской стране Омана.

«Мы заинтересованы в соглашениях между двумя странами, включая передачу иранского газа в Оман и инвестиции Омана в порт Чабахар, которые будут реализованы в кратчайшие сроки, что пойдет на пользу как правительствам, так и двум странам», - отметил Рухани.

Президент поблагодарил правительство Омана за его сотрудничество, действия и усилия в отношении инициативы Ирана по Ормузской мирной инициативе, добавив: «Мы полностью готовы принять меры в соответствии с Ормузской мирной инициативой и любой другой инициативой, которая обеспечивает управление кризисом в регионе для стран региона».

«В последние годы мы всегда пытались предотвратить войну и кровопролитие в регионе, и мы должны продолжать наши усилия по прекращению войны в Йемене, которая привела к разрушениям и голоду», - продолжил он.

«Сегодня мы хотим хороших отношений между нашими соседями, и я надеюсь, что во время вашего правления в дружественной стране Оман мы увидим более тесные отношения и хорошее сотрудничество по двусторонним и региональным вопросам», - заключил он.