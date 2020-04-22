22 апр. 2020 г., 15:40
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В Иране число жертв коронавируса достигло 5391 человек

В Иране число жертв коронавируса достигло 5391 человек

Тегеран, 22 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 85996, летальных исходов — на 5391, зафиксированы 63113 случая выздоровления. Об этом сообщил в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1194 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 85996 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 94 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5391 человек.
"3311 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 63113 случев 

"За последние сутки выявлены 1297 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 84802 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 88 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5297 человек.
"3357 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 63113 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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