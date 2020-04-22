Главнокомандующий КСИР: успешный запуск военного спутника КСИР укрепил обороноспособность Ирана

После запуска первого многоцелевого спутника Исламской Республики Иран, который также используется для обороны, генерал Хосейн Салами, поздравив КСИР с этим большим успехом, сказал: «Успешный запуск этого спутника позволил усовершенствовать новые измерения оборонительной мощи Исламской Республики Иран».

«Сегодня мощные армии мира не имеют всеобъемлющего плана обороны, не находясь в космосе, и достижение этой превосходной технологии, которая переносит нас в космос и расширяет спектр наших возможностей, является стратегическим достижением», - сказал он.

«Развертывание этого многоцелевого спутника в космосе, как в области информационных технологий, так и в информационной войне, может принести нам дополнительный доход, а в информационной войне оно может создать для нас мощные основания», - добавил он.

Спутник Нур 1, как первый военный спутник Исламской Республики Иран, был успешно запущен сегодня утром в среду в космос. Аппарат выведен на орбиту на высоту 425 км при помощи ракеты-носителя Гасед.