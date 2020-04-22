22 апр. 2020 г., 14:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83760930
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Главнокомандующий КСИР: успешный запуск военного спутника КСИР укрепил обороноспособность Ирана

Главнокомандующий КСИР: успешный запуск военного спутника КСИР укрепил обороноспособность Ирана

Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Поздравив с успешным запуском спутника «Нур», главнокомандующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами сказал, что КСИР уже реализует важной цели страны.

После запуска первого многоцелевого спутника Исламской Республики Иран, который также используется для обороны, генерал Хосейн Салами, поздравив КСИР с этим большим успехом, сказал: «Успешный запуск этого спутника позволил усовершенствовать новые измерения оборонительной мощи Исламской Республики Иран».

«Сегодня мощные армии мира не имеют всеобъемлющего плана обороны, не находясь в космосе, и достижение этой превосходной технологии, которая переносит нас в космос и расширяет спектр наших возможностей, является стратегическим достижением», - сказал он.

«Развертывание этого многоцелевого спутника в космосе, как в области информационных технологий, так и в информационной войне, может принести нам дополнительный доход, а в информационной войне оно может создать для нас мощные основания», - добавил он.

Спутник Нур 1, как первый военный спутник Исламской Республики Иран, был успешно запущен сегодня утром в среду в космос. Аппарат выведен на орбиту на высоту 425 км при помощи ракеты-носителя Гасед.

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